مسلحون سرقوا سيارة وخطفوا شخصين ثم تركوهما في البقاع

أفادت معلومات صحافية أن ثلاثة مسلحين مجهولين يستقلون ​سيارة​ رباعية الدفع من نوع "جيب" سوداء اللون، اعترضوا على طريق ايعات- ​دير الأحمر​، سيارة من نوع "رابيد" زرقاء اللون يقودها السوري "ف. أ. خ." وإلى جانبه مواطناه "م. ف. ع" و "ح. م. خ"، واختطفوا الأخيرين، ثم تركوهما في سهل دير الأحمر، لكنهم سرقوا السيارة التي كانا يستقلانها، وفروا بها إلى جهة مجهولة.

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