شكرا لقرائتكم خبر عن عضو تنسيقية الأحزاب: نجاح منتدى الشباب سببه التعاون بين شباب مصر والدول الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد السيد سالم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم ٢٠١٩ هي امتداد لنجاح النسختين السابقتين من حيث التنظيم والحضور والموضوعات المطروحة للحوار والمناقشة داخل الجلسات وورش العمل.

وأضاف في بيان له سوف يتم المشاركة بمنتدى شباب العالم، في أكثر من ورشة عمل علي سبيل المثال ورشة خاصة بالأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والثقافة والفنون ومواجهة الإرهاب والتطرف والاتحاد من أجل المتوسط وتمكين المرأة وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة وورشة خاصة بالأمن والسلم .

وتابع قائلا:" سأكون ممثلا عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين خلال ورشة عمل خاصة بالأمن الغذائي وأنه سيتم تقديم مجموعة من المقترحات والحلول لهذه التحديات الكبيري في تحقيق الأمن الغذائي علي مستوي العالم وذلك بمشاركة أكثر من ٥٠ دولة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة كيفية تأثير هذه التحديات داخلياً وخارجياً علي الدولة المصرية وجميع الدول المشاركة.

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ولفت أن سبب كبير من أسباب نجاح منتدى شباب العالم هو التعاون المثمر والبناء بين شباب مصر وشباب العالم من خلال طرح مجموعة من الموضوعات الهامة والمؤثرة في كثير من الدول والقضايا ذات الطابع المشترك بين الشباب المصري وشباب العالم وهذا يساعدنا في اكتساب مهارات وخبرات وثقافات جديدة.