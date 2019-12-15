شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة سحر عتمان عن زيارة حقل ظهر: المصريون يثبتون دائما أنهم "قد التحدى" والان مع تفاصيل الخبر
وقالت عتمان، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن زيارة وفد اللجنة إلى أكبر حقل للغاز الطبيعي في البحر المتوسط كشفت حجم الجهد المبذول علي أرض الواقع من قطاع البترول والثروة المعدنية، مشيرة إلى أن معظم العاملين فى الحقل من الشباب حسبما أكد المسئؤلون بأن متوسط أعمار المهندسين في الثلاثينات، ليكونوا وقود العمل في هذا الحقل، بقولها : "البلاد تنهض بشبابها".
وأضافت عتمان، إلي نجاح المسؤولون في التحدي الأكبر حيث ثبات حجم الإنتاج الذي يخرج من حقل ظهر للشبكة القومية للغاز الطبيعي، مما يؤكد أن المصريين علي قدر التحدى.
وكانت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، قد نظمت زيارة إلي حقل ظهر للغاز الطبيعي علي مدار اليومين السابقين، ضمت 40 برلمانيا، في حضور وكيل البرلمان سليمان وهدان، ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان.
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