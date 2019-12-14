اقتحام بالعنف ومشاركة قاصر.. مديرية الأمن تكشف تفاصيل عن فيديو السرقة بسلا

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن المصالح التابعة لها قد تفاعلت بسرعة وجدية كبيرة، مع مقطع فيديو تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الجمعة 13 دجنبر الجاري، يظهر فيه شخص مرفوق بطفل قاصر وهو بصدد تكسير باب محل تجاري وارتكاب سرقة من داخله، استهدفت مبلغا ماليا كان داخل الصندوق المخصص للنقود.

وقد أوضحت إجراءات البحث المنجزة، أن هذه النازلة وقعت مساء يوم الأربعاء 11 دجنبر الجاري، وأن القضية عالجتها مصالح الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي لمدينة سلا مباشرة بعد ارتكابها، حيث مكنت الأبحاث و التحريات المنجزة وقتها من تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة له.