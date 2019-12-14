الموت يغيب والد الشهيد يحيى عياش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - غيب الموت مساء اليوم السبت، عبد اللطيف عياش والد الشهيد المهندس يحيى عياش أحد أبرز قادة كتائب القسام الجناج العسكري لحركة حماس، من قرية رافات قضاء سلفيت في الضفة الغربية.

وكتب براء عياش، عبر صفحته على "فيسبوك": "جدّي، عبد اللطيف عياش (أبو يحيى) والد الشهيد المهندس في رحمة الله. .. صلاة الجنازة غدا في رافات بعد صلاة العصر إن شاء الله".

وتوفي والد عياش بعد رحلة طويلة من المرض والمعاناة جراء اعتداءات الاحتلال المتكررة.

وسبق أن أعلنت عائلة الشهيد المهندس يحيى عياش، أن سلطات الاحتلال منعت والده من العلاج، بذرائع أمنية، حيث يعاني عدة أمراض منها: القلب والضغط والسكري.

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وفي بيان لها، نعت حركة حماس الحاج عبد اللطيف عياش والد الشهيد المهندس يحيى عياش، الذي وافته المنية اليوم بعد مسيرة حافلة بالعطاء للوطن والأمة.

وقالت إننا "اليوم إذ ننعى الحاج عبد اللطيف، نستذكر الأثر الطيب الذي أهداه لفلسطين والأمة نجله المهندس الشهيد يحيى عياش، الذي افتتح خطا جهاديا مباركا دفاعا عن شعبنا وحقوقه وردا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا في مجزرة المسجد الإبراهيمي".

وأضافت "لقد كان لعائلة المهندس وخاصة والده ووالدته وقفات عز أثناء مطاردته وعند استشهاده، وفي موكب الوداع المهيب الذي خرج ليودع المهندس في غزة الأبية التي احتضنت العياش من ساحات الجهاد في الضفة، فكان العياش وعائلته عنوانا للمقاومة في الضفة وغزة وشهدت كل فلسطين على صولاته وبطولاته".