شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5 درجات يضرب «شينجيانج» الصيني والان نبدء بالتفاصيل

ضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر اليوم جنوب إقليم شينجيانج الواقع شمال غربي الصين. وأفاد بيان صادر عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي "إن مركز الزلزال وقع على مسافة 79.91 كيلومترا شرقي إقليم شينجيانج, وعلى عمق كيلومترين تحت سطح البحر. ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا بشرية أو خسائر مادية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 5 درجات يضرب «شينجيانج» الصيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.