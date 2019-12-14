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إسعاف 15 مصابًا في بيروت

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في لبنان، عن إسعاف 15 مواطنا مصابا في حصيلة أولية لمهام الصليب الأحمر والدفاع المدني في وسط بيروت.

وقالت في بيان: أنه "وفي حصيلة أولية لعمليات الإسعاف في وسط بيروت، عمل عناصر من الدفاع المدني على تضميد إصابات 15 مواطنا ونقل 10 جرحى إلى مستشفيات المنطقة".

كما أعلن الصليب الأحمر اللبناني أن عناصره نقلت 6 إصابات إلى المستشفيات وتم إسعاف 8 إصابات في المكان.

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