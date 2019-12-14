رغم المعارضة الأميركية.. الأمم المتحدة تمدد مهمة (أونروا)

في السياسة 15 ديسمبر,2019 نسخة للطباعة

الأمم المتحدة ـ رويترز: مددت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مهمة عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات أخرى وسط مزاعم عن سوء الإدارة ونقص في التمويل بسبب قرار الولايات المتحدة وقف مساهماتها المالية.

وتقرر تمديد مهمة وكالة أونروا حتى 30 يونيو عام 2023 بأغلبية 169 صوتا وامتناع تسعة عن التصويت ومعارضة الولايات المتحدة وإسرائيل.

تأسست أونروا عام 1949، وهي توفر التعليم والصحة وخدمات الإغاثة فضلا عن الإسكان ومساعدات التمويل الصغيرة لأكثر من خمسة ملايين لاجئ مسجلين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية إضافة إلى الأردن ولبنان وسوريا.

وتواجه أونروا مصاعب في ميزانيتها منذ العام الماضي عندما أوقفت الولايات المتحدة، أكبر دولة مانحة، مساعداتها التي تبلغ 360 مليون دولار سنويا. وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل الوكالة بسوء الإدارة والتحريض ضد إسرائيل.

وفي بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، رحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بقرار الجمعية العامة معتبرا إياه “بمثابة رسالة واضحة من قبل المجتمع الدولي على أن قرارات الشرعية الدولية ليست للمساومة أو الابتزاز”.

وقال عباس “إن حصول القرار الأممي على الأغلبية الساحقة دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب شعبنا وحقوقه التاريخية وقضيته العادلة، ويمثل انتصارا للقانون الدولي ولحقوق اللاجئين الفلسطينيين لحين حل قضيتهم حلا نهائيا وفق قرارات الامم المتحدة”.

كما أشادت حركة حماس التي تدير قطاع غزة بالتصويت واعتبرته هزيمة للولايات المتحدة وفشلا لمحاولاتها للضغط على الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ضد أونروا. ولم ترد البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق على التصويت. ورحبت حنان عشراوي المسؤولة البارزة بمنظمة التحرير الفلسطينية بالتصويت قائلة إن مسؤولية التصدي لما وصفته بالهجمات الأميركية والإسرائيلية على اللاجئين الفلسطينيين تقع على عاتق الأمم المتحدة.

وقالت إن كل محاولات الحد من تفويض أونروا أو تجريدها من الأموال باءت بالفشل وأعربت عن أملها في أن يواصل المجتمع الدولي مساعداته.