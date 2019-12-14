المرور تنوه عن حدوث زخم مروري يوم غد في هذه المناطق ببغداد

نوهت مديرية المرور العامة، السبت، عن حدوث زخم مروري يوم غد في هذه المناطق من العاصمة بغداد.

وقال مدير العلاقات والاعلام في المديرية العميد عمار وليد في حديث لـ الخليج 365، انه "بسبب قيام امانة بغداد بقشط جسر ملعب الشعب باتجاه ساحة الأندلس ولكون يوم غد بداية أسبوع سيكون هناك زخما شديدا من زيونة والربيعي باتجاه تقاطع المثنى ومن ملعب الشعب باتجاه الأندلس".

واضاف ان "حركة المركبات ستكون بطيئة على الجسر، لحين إصلاح الأضرار الكبيرة في المجسر والتي لايمكن العمل بها الا اثناء يومي الجمعة والسبت لكون الطريق مهم ولايمكن قطعه اثناء الدوام الرسمي".