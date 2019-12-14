اشتباكات ليلية بين المتظاهرين وقوات الأمن العراقية بكربلاء

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وكالة الأنباء الألمانيةالأحد 2019/12/15 12:52 ص بتوقيت أبوظبي
مظاهرات ليلية في العراق- أرشيفية
وقعت اشتباكات، مساء السبت، بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن العراقية قرب مبنى محافظة كربلاء، وفق شهود عيان.
وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن اشتباكات اندلعت، مساء السبت، بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى محافظة كربلاء وحي البلدية.
وأضاف الشهود أن قوات الأمن استخدمت الرصاص الحي بالهواء والغازات المسيلة للدموع، في محاولة لإرجاع المتظاهرين إلى ساحة التربية، مركز المظاهرة والاعتصام.
وأوضحوا أن عدداً من المتظاهرين قاموا بقطع جميع الطرق المؤدية إلى ساحة الاعتصام، وقطع الطريق المؤدي إلى المجمع الحكومي.
وذكروا أن أحداث العنف أوقعت عدداً من الإصابات وحالات اختناق بين صفوف المتظاهرين.
ودعت تنسيقية كربلاء إلى مظاهرة كبيرة لمواصلة الإضراب العام الذي رافق المظاهرات الاحتجاجية.
ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، يشهد العراق مظاهرات مطالبة بإنهاء النفوذ الإيراني، وإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة ومكافحة الفساد، تخللتها مصادمات مع قوات الأمن.
وأسفرت هذه المصادمات عن مقتل 460 متظاهراً وإصابة أكثر من 20 ألف آخرين.
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