"صمت تام".. جارة رونالدو تكشف تفاصيل حياته الخاصة في تورينو

كشفت إحدى جارات البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، تفاصيل حياته الشخصية، وذلك بعد انتقاله لـ"بيانكونيري" قادما من ريال مدريد الإسباني.

ويعيش رونالدو في مدينة "تورينو" الإيطالية في فيلتين متصلتين، على قطعة أرض تصل مساحتها إلى 4747 مترا مربعا، وبجواره عدد من زملائه في يوفنتوس، إلى جانب رئيس النادي أندريا أنييلي.

وكشفت إليزابيث بوريل جارة رونالدو وابنة فيليس فارفالينو بوريل لاعب يوفنتوس السابق في الثلاثينيات والأربعينيات عن تفاصيل حياة النجم البرتغالي في مدينة تورينو.

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وقالت بوريل في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية: "رونالدو جار مثالي ولا يتسبب في إزعاج الآخرين، فهناك صمت تام في منزله، فلا توجد حفلات ولم أر سيارات له تمر عبر طريقنا الخاص".

وأضافت: "عادة ما أراه على مقعد قيادة سيارة رولز رويس، ونراه يمر كل يوم مع نوافذ ملونة، ولكن في مرآب منزله أيضا العديد من السيارات الرياضية مثل لوتس".

وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك لديه حمام سباحة داخلي جميل وحديقة صغيرة، وزهور ملونة رائعة يتم الاعتناء بها بشكل مميز".

وأتمت: "أرى كريستيانو جونيور نجله يتجول عادة بلوح التزلج في الشارع الذي يقود إلى منازلنا، ودائما يصاحبه الحراس الشخصيون، كما يحدث مع الأم جورجينا، والتي تتبعها مربية تساعدها على الاعتناء بسيارات الأطفال".

وانضم رونالدو (34 عاما) ليوفنتوس قادما من ريال مدريد في صيف عام 2018، وقد توج مع البيانكونيري بلقب الدوري الإيطالي وكأس السوبر الإيطالي.