طفل مصري يشعل "السوشيال ميديا" بهدف على طريقة ميسي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أشعل الطفل المصري رفعت الديب مواقع التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا" بسبب فيديو انتشر له، وهو يسجل هدف على طريقة الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني. "العين الرياضية" التقت الطفل المصري، حيث تحدث عن كواليس الهدف الذي منحه شهرة كبيرة. الديب أكد، خلال حديثه مع "العين الرياضية"، رغبته في تمثيل النادي الأهلي المصري. فضلا عن ذلك، كشف الديب عن أمله في تكرار تجربة محمد صلاح نجم ليفربول، من حيث تحقيق النجاحات الكبيرة على صعيد الاحتراف الأوروبي.

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