محمد بن هزام الظاهري يتحدث عن كواليس الجمعية العمومية غير العادية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد محمد بن هزام الظاهري الأمين العام للاتحاد الإماراتي لكرة القدم أهمية الجمعية العمومية غير العادية التي أقيمت السبت.

واستقرت الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد الإماراتي لكرة القدم على تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد خلال الفترة المقبلة، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي.، وذلك عقب استقالة المجلس السابق برئاسة مروان بن غليطة.

وفي تصريحات لـ"العين الرياضية"، قال الظاهري: "لقد التزمنا بجدول أعمال الجمعية العمومية في عدة أمور، الجمعية العمومية ناقشت عدة ملفات، وكان اختيار اللجنة التي تدير الاتحاد ضمن آخر البنود".

وتابع: "تم اختيار أعضاء لجنة إدارة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن طريق التشاور وليس التصويت".

وأتم: "لدينا العديد من الأمور تستحق الاهتمام في الفترة المقبلة، أهمها مشاركة منتخبنا الأولمبي في بطولة آسيا".