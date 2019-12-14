القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 15 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تجدون: أنصار حزب الله وحركة أمل يعتدون على الأمن اللبناني بالحجارة، تحذيرات ألمانية من محاولات الإخوان اختراق مجتمعات المسلمين، قرقاش: الدوحة تسعى لشق الصف والتهرب من الالتزامات، وإيطاليا ترفض تفاهمات السراج وأردوغان وتصفها بـ"العبثية".
أما في الاقتصاد فتطالعون: أزمة اقتصاد تركيا تعصف بقطاع السيارات، 916 مليون دولار عائدات إثيوبيا من التصدير في 4 أشهر، الحكومة الإيطالية تضع بنك ”بي.بي.بي“ تحت إدارة الدولة بعد أزمته المالية.
كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.
للاطلاع على التفاصيل والمزيد اضغط هنا..
كانت هذه تفاصيل خبر اشتباكات لبنان وأزمة اقتصاد تركيا.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.