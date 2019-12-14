اشتباكات لبنان وأزمة اقتصاد تركيا.. نشرة "العين الإخبارية" المسائية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، السبت 15 ديسمبر/كانون الأول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تجدون: أنصار حزب الله وحركة أمل يعتدون على الأمن اللبناني بالحجارة، تحذيرات ألمانية من محاولات الإخوان اختراق مجتمعات المسلمين، قرقاش: الدوحة تسعى لشق الصف والتهرب من الالتزامات، وإيطاليا ترفض تفاهمات السراج وأردوغان وتصفها بـ"العبثية".



أما في الاقتصاد فتطالعون: أزمة اقتصاد تركيا تعصف بقطاع السيارات، 916 مليون دولار عائدات إثيوبيا من التصدير في 4 أشهر، الحكومة الإيطالية تضع بنك ”بي.بي.بي“ تحت إدارة الدولة بعد أزمته المالية.



كما تتناول "العين الإخبارية" في الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو آخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات وغيرها.



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