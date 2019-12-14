جاويش أوغلو: لغة التهديد لا تجدي مع تركيا وعلى أميركا أن تعي ذلك جيدا

أكّد وزير ​الخارجية التركية​ ​مولود جاويش أوغلو​، أنّ "ال​عقوبات​ ولغة التهديد لا تجدي مع ​تركيا​، وأنّ على ​الولايات المتحدة الأميركية​ أن تعي هذه النقطة جيّدًا، وأعتقد أنّها فهمتها، كما أنّ الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ يعارض هو أيضًا العقوبات".

وشدّد في حديث صحافي، لدى مشاركته في منتدى ​الدوحة​ الـ19 في قطر، على أنّه "في حال فَرض الولايات المتحدة عقوبات ضدّ تركيا، فإنّ الأخيرة مضطرّة للردّ عليها"، لافتًا إلى "أنّني لا أريد الحديث عن أسوأ سيناريو عن علاقات البلدين حال فرض الولايات المتحدة عقوبات ضدّ بلادنا". وأوضح أنّ "بلاده تسعى من أجل تجاوز المشاكل العالقة بين البلدين دون عقوبات عبر الحوار".

وبيّن جاويش أوغلو أنّ "الولايات المتحدة حليفة لتركيا، وأنّ العلاقات مع ترامب أفضل نسبيًّا"، مشيرًا إلى "بعض المشاكل في العلاقات مع ​الكونغرس الأميركي​". وذكر أنّ "في اتخاذ القرارات، تركيا ليست مضطرّة لاختيار بلد على حساب بلد آخر وإنّما تحقيق التوازن"، منوّهًا إلى أنّ "الولايات المتحدة تعارض شراء تركيا منظومة "إس-400" الدفاعيّة الروسيّة".