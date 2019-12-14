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ملك السعودية هنأ هاتفيا الرئيس الجزائري الجديد وتمنى له التوفيق

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لفتت "وكالة الأنباء ​​- واس"، إلى أنّ "ملك السعودية ​سلمان بن عبدالعزيز آل سعود​ أجرى اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس ​الجزائر​ي الجديد ​عبد المجيد تبون​، هنأه فيه بفوزه في ​الانتخابات الرئاسية​ الجزائرية".

وأوضحت أنّ "الملك سلمان قد عبّر عن تمنياته الصادقة لتبون بالتوفيق ولشعب الجزائر الشقيق المزيد من التقدّم والازدهار"، مبيّنةً أنّ "بدوره، أعرب تبون عن شكره وتقديره للملك سلمان على تهنئته، مؤكّدًا حرصه على تنمية وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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