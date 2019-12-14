نواف الموسوي: المستقتل لكي يصير نائبا أعجز من أن يفهم استقالة نائب في عز نيابته

شدد النائب السابق السيد ​نواف الموسوي​ في تصريح على أن المستقتل لكي يصير نائبا أعجز من أن يفهم استقالة نائب في عز نيابته فداء لمسيرة أعطاها عمره و ينتظر أن يعطيها روحه وما بدل تبديلا.

واضاف: "بين كلام أحدهم السخيف بالأمس عن الإقالة و كلام آخر منذ أشهر عن احترامه نبل الاستقالة و شهامتها أتيقن أن النبالة ليست للأنفس الشح. أخواني و أنا مجاهدون و لسنا بيادق كما غيرنا".