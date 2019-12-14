نواف الموسوي: المستقتل لكي يصير نائبا أعجز من أن يفهم استقالة نائب في عز نيابته

شدد النائب السابق السيد نواف الموسوي في تصريح على أن المستقتل لكي يصير نائبا أعجز من أن يفهم استقالة نائب في عز نيابته فداء لمسيرة أعطاها عمره و ينتظر أن يعطيها روحه وما بدل تبديلا.
واضاف: "بين كلام أحدهم السخيف بالأمس عن الإقالة و كلام آخر منذ أشهر عن احترامه نبل الاستقالة و شهامتها أتيقن أن النبالة ليست للأنفس الشح. أخواني و أنا مجاهدون و لسنا بيادق كما غيرنا".
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