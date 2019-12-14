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الجيش سمح للمتظاهرين بالعودة إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت

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سَمح ​الجيش اللبناني​ للمتظاهرين بالعودة إلى ​ساحة الشهداء​، وذلك بعد عمليّات الكر والفر الّتي أدّت إلى تراجع المحتجّين الى نقطة ​الصيفي​ من ثمّ إلى جسر ​شارل الحلو​.

وكانت ​القوى الأمنية​ قد استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق ​المتظاهرين​، بينما عمد بعض من هؤلاء إلى رمي الحجارة باتجاه عناصر ​مكافحة الشغب​، ما أدّى إلى وقوع إصابات.

في هذا الاطار، أعلن ​الصليب الأحمر اللبناني​ أنّ 10 إصابات نُقلت من ​وسط بيروت​، وأُسعف 33 شخصًا في المكان.

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