الجيش سمح للمتظاهرين بالعودة إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت

سَمح الجيش اللبناني للمتظاهرين بالعودة إلى ساحة الشهداء، وذلك بعد عمليّات الكر والفر الّتي أدّت إلى تراجع المحتجّين الى نقطة الصيفي من ثمّ إلى جسر شارل الحلو.
وكانت القوى الأمنية قد استخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، بينما عمد بعض من هؤلاء إلى رمي الحجارة باتجاه عناصر مكافحة الشغب، ما أدّى إلى وقوع إصابات.
في هذا الاطار، أعلن الصليب الأحمر اللبناني أنّ 10 إصابات نُقلت من وسط بيروت، وأُسعف 33 شخصًا في المكان.
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