الطرقات المقطوعة ضمن البقاع والشمال هي مفرق قب الياس وساحة النور وساحة حلبا والمحمرة

ذكرت "غرفة التحكم المروري" التابعة لقوى الأمن الداخلي أنّ "الطريق المقطوعة ضمن نطاق البقاع، هي مفرق قب الياس".
وأفادت بأنّ "الطرقات المقطوعة ضمن نطاق الشمال، هي: ساحة النور، ساحة حلبا والمحمرة".
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