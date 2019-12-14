قطع المسلك الشرقي لأوتوستراد طرابلس- بيروت وقطع تقاطع جب جنين- كامد اللوز

قطع محتجّون المسلك الشرقي للأوتوستراد الدولي بين ​طرابلس​ و​بيروت​، وذلك تضامنًا مع المتظاهرين في ​وسط بيروت​، فيما لا يزال المسلك الغربي سالكًا. كما قطع شبان تقاطع جب جنين- ​كامد اللوز​، بالإطارات المشتعلة.

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