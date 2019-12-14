Lbci: غطّاس خوري زار عون تحضيرا للاستشارات

افادت قناة "lbci" ان الوزير السابق ​غطاس خوري​ زار ​القصر الجمهوري​ مؤخرا واجتمع ب​الرئيس ميشال عون​ تحضيرا للاستشارات النيابية المقررة نهار الاثنين المقبل.

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