اعتبر عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، في تصريح على مواقع التواصل انه "ليس هناك من داع لأن تستعمل ​القوى الأمنية​ ​العنف​ حينا مع ​المتظاهرين​ والقنابل المسيلة للدموع حينا آخر. إن مكابرة وفساد ولا مبالاة أهل ​السلطة​، هي بحد ذاتها ظلم مسيل لدموع الشعب... فكفى".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فادي سعد: المكابرة والفساد واللامبالاة ظلم مسيل لدموع الشعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.