النشرة: إقفال شارع رياض الصلح في صيدا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، عن اقفال شارع ​رياض الصلح​ قرب مسجد الزعتري بحاويات ​النفايات​، تضامنا مع ​المحتجين​ في ​بيروت​، فيما وجهت دعوات عبر "مواقع التواصل الاحتماعي"، للتجمع في "ساحة الثورة" عند "تقاطع ايليا" في صيدا.

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