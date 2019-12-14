ركّز رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، على أنّ "الواضح أنّ الأميركي لا يريد رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري رئيسًا للحكومة، ولن تَحلّ عودته أيّ ملف مالي أو إقتصادي".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "المرشح الأميركي هو السفير السابق نواف سلام مع تركيبة كاملة، وحتّى ذلك المطلوب إنهيار شامل".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: أميركا لا تريد الحريري رئيسا للحكومة ومرشحها هو نواف سلام مع تركيبة كاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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