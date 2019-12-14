وهاب: أميركا لا تريد الحريري رئيسا للحكومة ومرشحها هو نواف سلام مع تركيبة كاملة

ركّز رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، على أنّ "الواضح أنّ الأميركي لا يريد رئيس حكومة تصريف الأعمال ​سعد الحريري​ رئيسًا للحكومة، ولن تَحلّ عودته أيّ ملف مالي أو إقتصادي".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "المرشح الأميركي هو السفير السابق ​نواف سلام​ مع تركيبة كاملة، وحتّى ذلك المطلوب إنهيار شامل".