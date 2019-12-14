امانة سر مطرانية صيدا المارونية توضح ما نُقل عن احد كهنتها

ردت امانة سر مطرانية صيدا المارونية في بيان على ما "تناقلته بعض شبكات التواصل الاجتماعي عن عظةً لاحد كهنة ابرشية صيدا المارونية القاها في رعيته وفيها مواقف وكلام منسوب الى ​البطريركية المارونية​ و السيد البطريرك، و اخرى تتعلق بما يجري من احداث في ​لبنان​ و كيفية معالجتها و التعاطي معها "، فأوضحت ان ما اعلنه الكاهن المذكور لا علاقة ل​بكركي​ و لا لسيدها بهذا الكلام لا من قريب و لا من بعيد.

واضاف: "ان المواقف التي اطلقها تنبع من حماسته و غيرته الراعوية لتنبيه ابناء رعيته من اجل التضامن كجماعة كنسية في مواجهة اي ازمات قد تستجد على الصعيد الاجتماعي لكن على ما يبدو قد استفاض في التوصيف و فهم كلامه في غير محله".

وكان انتشر كلام لأحد الكهنة يتحدث فيه نقلا بحسب ما قاله عن بكركي بأن الشرعية الدولية سقطت عن كل المسؤولين اللبنانيين وأصبحت بكركي هي الممثل الشرعي الوحيد للبنان.