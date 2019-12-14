المحتجون يرشقون القوى الامنية بالحجارة بكثافة في محيط ساحة الشهداء

يقوم عدد من ​المحتجين​ برشق الحجارة بكثافة على ​القوى الامنية​ في ​وسط بيروت​ وتحديدا في ​ساحة الشهداء​، كما تحاول ​القوى الأمنية​ العمل على تفريق ​المتظاهرين​ في تلك الساحة.

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