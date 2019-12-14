افادت معلومات صحافية أن ​القوى الامنية​ اتخذت إجراءات مشددة في محيط ​المجلس النيابي​ و​مبنى النهار​، مع استمرار ​حالات​ كر وفر بينها وبين ​المتظاهرين​. وتشير المعلومات الى ان القوى الامنية لا زالت تستعمل القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الذي يرشقون العناصر بالحجارة. كما وقد سقط عدد من الجرحى نتيجة ما يجري، حيث أشار الصليب الاحمر اللبناني الى سقوط 6 جرحى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجراءات مشددة للقوى الأمنية في محيط المجلس النيابي ومبنى النهار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.