الرئيس عون اتصل بأمير قطر وناقشا الأوضاع بلبنان وآخر المستجدات واستعرضا العلاقات الثنائية

أعلنت "وكالة الأنباء القطرية- قنا"، أنّ "​أمير قطر​ الشيخ ​تميم بن حمد آل ثاني​، تلقّى اتصالًا من رئيس الجمهورية ال​لبنان​ية ​ميشال عون​، جرى خلاله مناقشة الأوضاع في لبنان، حيث أطلع الرئيس عون، أمير قطر على آخر المستجدات، كما استعرضا العلاقات الثنائية".

ولفت إلى أنّ "الرئيس عون قد وجّه الدعوة لأمير قطر إلى زيارة لبنان، وقد رحّب الأخير بها".