أعلنت "وكالة الأنباء القطرية- قنا"، أنّ "أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تلقّى اتصالًا من رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، جرى خلاله مناقشة الأوضاع في لبنان، حيث أطلع الرئيس عون، أمير قطر على آخر المستجدات، كما استعرضا العلاقات الثنائية".
ولفت إلى أنّ "الرئيس عون قد وجّه الدعوة لأمير قطر إلى زيارة لبنان، وقد رحّب الأخير بها".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون اتصل بأمير قطر وناقشا الأوضاع بلبنان وآخر المستجدات واستعرضا العلاقات الثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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