أكّد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، "أنّنا مقتنعون بضرورة وضع لبنان على سكّة الإصلاح، وإذا أتى ذلك بفضل التظاهرات، فهذا أمر جيّد، وإذا فَرض علينا المجتمع الدولي ضغوطات لإجراء هذا الإصلاح، فما من مشكلة، لكن المهم ألّا تُفرض على لبنان وصفات لا يمكنها أن تنجح، وصفات معدّة سابقًا قد تكون ناجحة في أماكن أُخرى، ولكنّها تفرض علينا".
وشدّد في حديث صحافي على هامش مشاركته في منتدى الدوحة في قطر، على "أنّنا بحاجة إلى ما يساعد مجتمعنا واقتصادنا"، مركّزًا على أنّ "لدينا خلافات سياسيّة ولا بدّ أن نستجيب لمطالب المتظاهرين لكن بدون خرق الدستور، ونحن نسعى لتكوين حكومة إصلاحيّة تعمل على حلّ مشكلات الكهرباء ومعالجة النفايات وتقديم الخدمات للمواطنين".
ولفت باسيل إلى أنّ "لا مشكلة في بقائنا خارج الحكومة، وسنخدم لبنان من موقع المعارضة"، موضحًا أنّ "الغاز والنفط في لبنان يجب أن يكونا مصدرًا للسلام في المنطقة، لا للنزاع".
كانت هذه تفاصيل خبر باسيل: لدينا خلافات سياسية ونسعى لتكوين حكومة إصلاحية وسنخدم لبنان من موقع المعارضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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