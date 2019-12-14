شاهد ..عضو تنسيقية شباب الأحزاب : ورش عمل منتدى شباب العالم بدأت الجمعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد صبري ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن هناك حالة استثتنائية فى شرم الشيخ حيث يتواجد الاف الشباب من مختلف أنحاء العالم للمشاركة فى المنتدى الدولى . وأضاف صبرى ، فى اتصال هاتفى مع برنامج حضرة المواطن الذى يقدمه الإعلامى ، "منتدى شباب العالم " أصبح حدث كبير وهام وهناك العديد من التوصيات تخرج عنه على المستوى الاقليمى والدولى ، خاصة وأن المنتدى يناقش كل القضايا التى تهم شباب العالم وكل شباب مصر ، مشيرا الى أن ورش العمل بدأت عملها منذ أمس الجمعة . Advertisements

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