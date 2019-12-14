شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة يشكل لجنة «المراسم» لتجهيز فعاليات وندوات حزب الوفد في المحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، اليوم السبت، قراراً بتعين لجنة للمراسم، على أن تكون مسئولة عن تجهيز فعاليات وندوات الحزب في كافة المحافظات، وذلك بعد الاطلاع على لائحة النظام الأساسي للحزب.

وتضمن القرار تعين كل من حسن محمد بدراوي رئيسا، وأمل رمزي مقرراً، وتعين كل من المهندس حمدي قوطة والمهندس نبيل عبد الله واحمد أمين نواباً للرئيس.

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كما تقرر تعين مساعدين للجنة من الإداريين وموظفين الحزب وتضم كل من رضا سلامة، وصلاح توفيق، وأحمد عزت، وفاطمة فتحي ، وينفذ القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالف ذلك من القرارات .