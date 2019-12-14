شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن منتدى شرم الشيخ: يؤكد حرص الدولة على إقامة جسر قوى مع الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن منتدى شباب العالم بشرم الشيخ يمثل رسالة أمل وتفاؤل لكل شباب العالم وكذلك شباب مصر، حيث تؤكد الدولة المصرية على دعمها الكامل للشباب وتقديم كافة أنواع المساعدة لهم كى يكونوا قادة المستقبل.

أضاف أبو العلا لــ"الخليج 365"، أن منتدى شباب العالم يمثل فرصة هامة للقاء الشباب بكبار قادة الدولة وعلى رأسهم رأس الدولة الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو نموذج للمحاكاة لطالما طالبنا به كثيرا طوال السنوات الماضية حتى يكون هناك جسر بين فكر الدولة وفكر الشباب.

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وأكد أبو العلا ، أن إقامة منتدى شباب العالم للعام الثالث على التوالى رسالة حقيقية أن الدولة تؤمن بالشباب وتحرص على اللقاء معهم وتبادل الأفكار بما يصب فى صالح الدولة من ناحية ويدعم الشباب ويؤهلهم للقيادة من ناحية موجها كل التحية والشكر للقائمين على المنتدى على التنظيم الرائع فى افتتاحه أمس السبت.