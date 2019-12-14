شكرا لقرائتكم خبر عن الوفد الأردنى بمنتدى شباب العالم يستعد للقاء ولى عهد المملكة الهاشمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الوفد الأردني بمنتدى شباب العالم للقاء ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله بن الحسين بن طلال وذلك على هامش مشاركته بمنتدى شباب العالم، من المنتظر أن يلقي سمو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية كلمة خلال فعاليات الملتقى.

واتطلق مساء اليوم، منتدى شباب العالم كحدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.

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