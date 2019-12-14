شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركان من " بوركينا فاسو" : نحب عصام الحضرى ولا ننسى هزيمتنا بكأس إفريقيا 98 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إيما إسماعيل المشارك البوركيني (بوركينا فاسو) بمنتدى شباب العالم إن القارة الإفريقية لا يمكن أن تنسى أمجاد المنتخب المصري لكرة القدم الملقب بملك القارة السمراء، وروى إسماعيل لليوم السابع، ذكرياته مع كأس الأمم الإفريقية عام 1998 حين تمكنت مصر من حصد البطولة التي اقيمت في بلاده مؤكدًا أن جماهير بوركينا فاسو لا تنسى عصام الحضري أقدم وأشهر حارس مرمى بالقارة السمراء وكذلك حسام حسن الذي كان هدافًا لتلك البطولة حيث شهد مباراة مصر وكوت ديفوار بالاستاد.

بينما علق موسى إوديراجا على حديث زميله قائلًا: هزمنا المنتخب المصري قبل عامين أيضًا في الأدوار النهائية بفضل محمد صلاح ورفاقه رغم إن منتخبنا قدم أداء طيبًا ولكن الفريق المصرى معروف بتفوقه وحظوظه الطيبة في المواجهات الأفريقية.

Advertisements

موسى ، أعرب عن سعادته بالمشاركة في النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بشرم الشيخ مشيدًا بالفرصة التي منحتها له مصر للتفاعل مع شباب من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى المنح التي تقدمها مصر للكثير من الأفارقة في مجالات التعليم ومهارات القيادة

وانطلق منتدى شباب العالم كحدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد انطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وتنطلق نسخة هذا العام في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، وتتضمن مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.