اجتماع لمتابعة حملة "2 كفاية" في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رؤساء الوحدات المحلية المنفذ بها حملة "2 كفاية" وتهدف إلى الحد من الزيادة السكانية، بتوفير 20 من العاملين بكل مركز، وتدريبهم للمساهمة في أعمال التوعية بالحملة للأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة.

جاء ذلك خلال رئاسته اليوم السبت، لاجتماع متابعة الحملة، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، والدكتور حجازي حمدي مسئول التقييم والدعم الفني للحملة بوزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي المديريات والجهات المشاركة.

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وأكد المحافظ، أهمية عقد ندوات تثقيفية لطلاب الجامعة، وخاصة الفرقتين الثالثة والرابعة، بالإضافة إلى التوعية بأهمية الحملة من خلال خطب الجمعة، مع عقد مؤتمر شهري لجميع المبادرات القائمة العاملة بدائرة المحافظة، وعرض تقارير بكافة الأعمال الجارية والمستهدف ونسب التنفيذ، لتعظيم نتائجها، والوقوف على أية عقبات، وحلها للوصول إلى أفضل النتائج.

و أشارت نائب المحافظ إلى أنه سبق الإعلان عن مبادرة مشروع الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل وكرامة، ووقع الاختيار على جمعيتي علي بن أبي طالب بكفر الدوار، والتى تخدم 10 آلاف و612 مستفيد، وجمعية شركاء التنمية بإيتاى البارود، والتى تخدم 9896 مستفيد، بواقع 5200 بإيتاى البارود و 3084 بكوم حمادة و1612 ببدر.

وأضافت نائب المحافظ، أنه جرى تنظيم ورش عمل بالجمعيات للتدريب على العمل، بالإضافة إلى سياسة طرق الأبواب، والتي جرى من خلالها تنفيذ عدد 10 آلاف و 822 زيارة بكفر الدوار، استجاب منها 6900 سيدة وجرى تحويلهن للوحدات والعيادات، وبلغ عدد الزيارات لجمعية شركاء التنمية 11 ألفًا و105 زيارة، بلغ عدد المستجيبات 5 آلاف سيدة، جرى تحويلهن للوحدات والعيادات.