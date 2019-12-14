مصدر بديوان محافظة المنوفية: حركة تغيير بين قيادات المحليات خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- محمد الملاح:

قال مصدر بديوان عام محافظة المنوفية، إن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، يناقش حركة تغيير واسعة، بين قيادات الوحدات والمجالس المحلية التابعة للمحافظة.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن المحافظ يجري في الوقت الحالي، اجتماعَا مغلقًا مع بعض القيادات بديوان عام المحافظة، للوقوف على القرارات الأخيرة بشأن حركة المحليات، مؤكداً أن الحركة ستشمل مراكز "أشمون، ومنوف، وبركة السبع، وقويسنا"، مشيرًا إلى أنه سيجري تصعيد بعض نواب رؤساء المدن إلى رؤساء مدن.