بسبب الغاز.. إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حريق بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيب 4 أشخاص بحروق متفرقة بالجسم، اليوم السبت، في حريقٍ اندلع بمنزل ناحية قرية المدمر، دائرة مركز طما.

تلقى مدير أمن سوهاج، اللواء حسن محمود إخطارًا من العميد أحمد شمندي، مأمور مركز طما، بنشوب حريق ووجود مصابين بناحية قرية المدمر.

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انتقل إلى مكان الحريق اللواء مصطفى عبدالفتاح، مساعد مدير الأمن لقطاع الشمال ومأمور وضباط المركز، وتبين من التحريات التي أشرف عليها العميد عبدالحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية نشوب الحريق بمنزل بسبب تسرب الغاز من اسطوانة البوتاجاز.

نتج عن الحريق إصابة مالك المنزل وزوجته ونجله وابنته، بحروق نارية متفرقة بالجسم بنسبة تتراوح من 80 إلى 90 %.

جرى نقل المصابين لمستشفى طما المركزي، وحُرر محضرًا بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.