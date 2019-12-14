خريطة سقوط الأمطار غدًا: متوسطة على القاهرة.. وسيول في سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع سقوط أمطار غزيرة غدًا الأحد على السواحل الشمالية، تصل لحد السيول على شمال ووسط سيناء.

وأضافت شاكر، لمصراوي، اليوم السبت، أن الأمطار ستكون متوسطة الشدة على القاهرة والوجه البحري ومناطق من شمال الصعيد.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس مائل للبرودة شمالًا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

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وأوضح بيان هيئة الأرصاد، وجود تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن تنشط حركة الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق المكشوفة وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، ليسود طقس مائل للبرودة شمالًا حتى القاهرة وشمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

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