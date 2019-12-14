السيسي يصافح الطفل "زين".. ماذا حدث في افتتاح منتدى شباب العالم 2019؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

انطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة من مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وينشر (الخليج 365) تفاصيل ما شهدته الجلسة الافتتاحية للمنتدى على النحو التالي:

1- السيسي يطلق إشارة البدء

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، إشارة البدء لمنتدى شباب العالم 2019 في نسخته الثالثة، قائلًا: "نجتمع لاستكمال حلم الشباب المصري الذي بدأ منذ عامين.. حلم بُني على يقين أننا خلقنا لنتكامل وخلقنا شعوبًا وقبائل لنتعارف".. لمزيد من التفاصيل..

2- السيسي يصافح الطفل زين

صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي، الطفل "زين" الذي قهر مرض السرطان، ويعتبر أحد أصغر المشاركين في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، لمزيد من التفاصيل..

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3- السيسي يلتقط صورًا تذكارية

التقطت صورًا تذكارية للرئيس عبدالفتاح السيسي، مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، لمزيد من التفاصيل..

4- سكرتير الأمم المتحدة يلقي كلمة

عرضت الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019، كلمة مسجلة لأنطونيو جوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة، أكد خلالها أن الشباب عنصر جوهري لتحقيق التغيير، وهم الذين يقودون عملية التطوير على مستوى العالم، لمعرفة تفاصيل الكلمة..

5- دخول مفاجئ للفنان أحمد حلمي

قال الفنان أحمد حلمي، إنه ليس من المهم لضيوف منتدى شباب العالم أن يعرفوا اسمه: "حسيت مش مهم أقول اسمي، بس ممكن أقول جنسيتي، أنا جنسيتي إيه.. حسيت بردوا إن مش هيفرق أقول اسمي أو جنسيتي في معنى الكلام ده".. للاضطلاع على باقي الكلمة..

6- المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يلقي كلمة

قال لي يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، إن رؤية الأمم المتحدة للشباب 2030 تدعو إلى انخراط الشباب ومساهمتهم كالتزام كامل من أجل تحقيق رؤية الأمم المتحدة، لمعرفة باقي الكلمة..

7- إطلاق أغنية "الحضارة يعني مصر"

شهد الحفل الافتتاحي لمنتدى شباب العالم 2019 إطلاق أغنية "الحضارة يعني مصر" التي تعبر عن الرسالة الأكبر والأهم لمنتدى شباب العالم، والتي تم التركيز عليها منذ العام الماضي 2018 وتستمر هذا العام كمحور لفعاليات المنتدى في نسخته الثالثة 2019، لمعرفة المزيد حول تفاصيل الأغنية..