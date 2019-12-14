حساب السيسي على "فيسبوك" ينشر صورًا من افتتاح منتدى شباب العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الحساب الرسمي، للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تدوينة لإعلان انطلاق فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم.

وأكد الرئيس السيسي، أن المنتدى يعود بنا إلى جذور الإنسانية التي لا تميز بين البشر على أساس الجنس أو اللون أو الدين، وأنه رسالة محبة وسلام تقوم على الحوار البناء والتوجه نحو المستقبل.

وشدّد الرئيس على أهمية هذا الحدث العالمي، الذي تستضيفه سيناء، أرض السلام ومهد الأنبياء، مؤكدًا أنه استكمال لحلم الشباب المصري الذي بني على يقين أننا خلقنا مختلفين لنتكامل.