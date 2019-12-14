الجائزة 50 ألف جنيه.. الأوقاف تطلق مسابقة الإمام المثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، فتح باب الترشيح لمسابقة الإمام المثالي على مستوى الجمهورية لعام 2019 م، ضمن التشجيع المستمر للأئمة المتمزين علميا ومهنيا.

وطالبت وزارة الأوقاف، المديريات (أ) بترشيح أفضل إمامين بها علميًّا ومهنيًّا بخطاب رسمي مشفوع بمبررات الترشيح، وترشح كل مديرية (ب) إمامًا بذات الضوابط والطريقة، ويرشح رئيس القطاع الديني إمامين، ورئيس قطاع المديريات إمامين، ووكيل الوزارة لشئون الدعوة إمامًا، ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم إمامًا، بذات الضوابط والطريقة.

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وأشارت إلى أن وزارة الأوقاف، تجري الامتحانات بين المرشحين تحريريًّا وشفويًّا، وستكون التصفية النهائية علنية بحضور الدكتور محمد مختار جمعة.

ولفتت وزارة الأوقاف، إلى أنه سيتم منح الإمام المثالي شهادة تقدير ومكافأة 50 ألف جنيه، ومنح مدير المديرية التي يفوز منها الإمام شهادة تقدير ومكافأة ثلاثة آلاف جنيه لحسن اختياره.

ونوهّت وزارة الأوقاف، إلى أنه يشترط موافقة الإمام المرشح كتابة على الترشيح، وإقراره بالالتزام بحضور الامتحانات وعدم التخلف عنها، على أن تصل الترشيحات إلى رئيس القطاع الديني مشفوعة بمبررات الترشيح في موعد أقصاه الخميس المقبل.​