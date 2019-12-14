من هو عبد المجيد تبون الرئيس الجديد للجزائر ؟

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر اليوم، الجمعة 13 ديسمبر 2019، أن رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون فاز بإنتخابات الرئاسة التي أجريت أمس بعد حصوله على 58% من الأصوات، وذلك وفقا لنتائج أولية.

وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات في مؤتمر صحفي، إن نسبة الإقبال على التصويت بلغت حوالي 40 في المائة.

وعبد المجيد تبون هو الوزير الأسبق في حكومة الجزائر 2017، حيث عينه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم 24 ماي 2017 خلفا عبد المالك سلال بموافقة الأغلبية البرلمانية.

إستلم المنصب رسميا يوم 25 مايي 2017، وأقيل يوم 15 أوت 2017 ليخلفه أحمد أويحي.

تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة، في اختصاص اقتصاد ومالية 1965، الدفعة الثانية في جويلية 1969.

وشغل عدة وظائف سياسية وبرلمانية ووزارية وهي:

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· 1975 ـ 1992: إطار على مستوى الجماعات المحلية.

· أمين عام لكل من ولايات أدرار، باتنة والمسيلة، ووالي لكل من ولايات الجلفة، أدرار، تيارت، وتيزي وزو؛

· 1991 ـ 1992: وزير منتدب بالجماعات المحلية.

· 1999: وزير السكن والعمران.

· 1991 ·2000: وزير الاتصال.

· 2001 ـ 2002: وزير السكن والعمران.

· 2012: وزير السكن والعمران؛

· 2013: وزير السكن والعمران والمدينة.

· 2014: وزير السكن والعمران والمدينة.

· 2017: مكلف بمهام وزير التجارة بالنيابة.

· 25 ماي 2017: وزير أول للحكومة، انهيت مهامه من طرف رئيس الجمهورية في 15 أوت

2017