عاجل / فائز السراج ينفي دخول قوّات المشير حفتر إلى أحياء في طرابلس

نفى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج دخول قوات المشير حفتر إلى أحياء في مدينة طرابلس . وقال في كلمة قبل قليل إن "الساعة صفر" التي أُعلن عنها هي "وهم" ودعا إلى عدم تصديق ما ينشر في مواقع التواصل الإجتماعي .

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