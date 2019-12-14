شاهد.. قافلة تابعة للتحالف الدولي تدخل القامشلي السورية

دخلت قافلة من الشاحنات التابعة لقوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، إلى القامشلي، حسبما أفاد مراسل قناة روسيا اليوم، اليوم السبت. اليوم، اليوم السبت. وأضاف أن القافلة "الضخمة" تضم نحو مائة شاحنة، حيث قدمت من إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي، ووصلت إلى مدينة القامشلي. إقليم كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي، ووصلت إلى مدينة القامشلي. وأشار إلى أن الشاحنات تحمل سيارات نقل وإسعاف وصهاريج، إضافة إلى مواد لوجستية وشاحنات أخرى مغلقة.

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