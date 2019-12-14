مصرع 3 أشخاص وفقدان 15 في منجم بالصين

لقي 3 أشخاص مصرعهم وفقد 15 آخرين جراء غمر المياه أحد المناجم في مقاطعة سيتشوان وسط الصين، حسبما أوردت هيئة التلفزيون الصينية، اليوم السبت. الصينية، اليوم السبت. وأشار التلفزيون إلى أن الحادث وقع قرابة الساعة 15 بعد ظهر السبت في ناحية إيبين، حيث خلف غمر المنجم بالمياه مقتل 3 من العمال الموجودين بداخله وفقدان 15 آخرين. وأضاف أن عملية البحث والإنقاذ لا تزال جارية في مكان الحادث. في ناحية إيبين، حيث خلف غمر المنجم بالمياه مقتل 3 من العمال الموجودين بداخله وفقدان 15 آخرين. وأضاف أن عملية البحث والإنقاذ لا تزال جارية في مكان الحادث.

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