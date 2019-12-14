مقتل مراهق عراقي والتمثيل بجثته يشعل تريندات الوطن العربي

أشتعلت منصات مواقع الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، خاصة في المملكة العربية السعودية ومصر والعراق، بعد تداول مقطع فيديو لقتل مراهق عراقي، هيثم إسماعيل، بطريقة شنيعة.

وتم التمثيل في جثة المراهق، وتم تعليقه على إشارة المرور أمام المتظاهرين في العراق.

وأصبح هاشتاج #هيثم_اسماعيل الترند على منصات مواقع الاجتماعي على "تويتر"، لبشاعة عملية القتل التي تعرض لها المراهق.

ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصور قتل المراهق العراقي، وأثارت

تلك الصور والفيديوهات غضب المتابعين في الوطن العربي.



ويبلغ المراهق العراقي، 16 عامًا، وتم قتله والتمثيل بجتثه وتعليقه على ساحة الوثبة، بعد أن اتهم بقتل بعض المتظاهرين لذلك تم الانتقام منه.

وتم تكذيب هذه الرواية بعد نشر الفيديوهات والصور، التي أثبتت أن من قام بقتله هما قوات الأمن العراقية التي اقتحمت منزله وقامت بالاعتداء على والدته وتم

سحبه من أمامها ومن ثم قامت بقتله.وبعد عملية قتل المراهق العراقي من قبل سلطات الأمن تم تسليمه لبعض المتظاهرين، وقاموا بقتله بطريقة شنيعة والتمثيل بجثته ومن ثم تعليقه على أحد إشارات المرور في ساحة الوثبة بالعراق.وقالت والدته أن من قام بقتل ابنها هما رجال مكافحة الشغب حيث اقتحموا المنزل، مؤكدة أن ابنها المراهق لم يقتل أحد من المتظاهرين، وكل ما فعله ابنها هو حماية عرض بيته من بعض الشبان المتحرشين الذين كانوا في أحد المظاهرات العراقية، والتي كانت قريبة من بيته وطلب منهم الابتعاد عن البيت.