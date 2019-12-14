التصويت على البريكست قبل أعياد الميلاد

ذكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، أن النواب البريطانيين سوف يصوتون قبل أعياد الميلاد حول اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست».

وقال جونسون لأنصاره في سيدجفيلد في شمال شرق إنجلترا حيث حقق المحافظون مكسبا تاريخيا في دائرة كانت تعد معقلا لحزب العمال المعارض في الانتخابات المبكرة التي أجريت الخميس: «نحن على وشك الانتهاء من البريكست».

اتفاق البريكست

وسأل جونسون الحشد: «ما نوع اتفاق البريكست الذي لدينا؟»، وتابع «لدينا دعم 100% على الاتفاق من النواب المحافظين.. يمكننا إنهاء المسألة قطعا قبل الكريسماس».

من جهة أخرى، سلطت مجموعات إصلاحية انتخابية الضوء على نظام التصويت المفلس في بريطانيا أمس، بعد أن فاز المحافظون بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بأغلبية كبيرة من المقاعد في البرلمان، من أقل من نصف الأصوات التي تم الإدلاء بها.

مجموعة إصلاحية

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وذكرت حملة «ميك فوتس ماتر» في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أنه بموجب النظام، المعتمد على الدوائر الانتخابية، زاد المحافظون من أصواتهم 1% وحصلوا على 48 مقعدا.

وقالت المجموعة التي خططت لمظاهرة من أجل التمثيل النسبي في لندن أمس «زاد حزب الخضر من أصواتهم 1% ولم يفوزوا بأي مقعد. وزاد حزب «ليب ديمس» أصواتهم 4% وفقدوا مقعدا واحدا».

هامش الأصوات

وبلغت نسبة الأصوات لحزب العمال المعارض الرئيسي من المعسكر المؤيد لبقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، الذي كان يؤيد إجراء استفتاء ثان بشأن بريكست وحزب الديمقراطيين الليبراليين المناهض للبريكست هي 43.7%، أي أكبر بشكل هامشي من الأصوات التي حصل عليها المحافظون.