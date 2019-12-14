وزير الخارجية يزور سفارة المملكة بالرباط



بمناسبة زيارة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إلى المملكة المغربية الشقيقة يوم الخميس 12 ديسبمر 2019، لحضور احتفالية مرور 50 عاما على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة بمقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قام الأمير فيصل بن فرحان، والوفد المرافق له بزيارة لمقر السفارة السعودية بالرباط، وكان في استقباله سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية الأستاذ عبدالله الغريري، وأعضاء السفارة، وقد ألقى وزير الخارجية كلمة توجيهية بهذه المناسبة لمنسوبي السفارة. وفي هذا الإطار أقام السفير السعودي مأدبة عشاء بمقر إقامته على شرف الأمير فيصل بن فرحان، والوفد المرافق. حضر المأدبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، والمدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) الدكتور سالم المالك، وبعض أعضاء الحكومة المغربية وأعضاء السفارة بالرباط.

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