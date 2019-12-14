آلاف المنازل بدون كهرباء في فرنسا بسبب الأحوال الجوية

قتل شخص وأصيب خمسة آخرون بجروح وتم إجلاء نحو 600 شخص في جنوب غرب فرنسا بسبب رياح عاتية ضربت ساحل جنوب غرب فرنسا وتسببت بانقطاع الكهرباء عن نحو 40 ألف منزل.
وقالت فرق الإطفاء في المنطقة إن سائق سيارة يبلغ من العمر 70 عاماً قتل على طريق في إقليم الباسك عندما اصطدمت سيارته بشجرة سقطت على الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية في حين أصيب خمسة أشخاص آخرين بجروح نتيجة سقوط أشجار على سياراتهم بينهم اثنان في حالة خطرة.
وأعلنت شركة كهرباء فرنسا أن 40 ألف منزل لا تزال بدون كهرباء غالبيتها في جنوب غرب فرنسا.
وعمدت السلطات في إجراء احترازي إلى إجلاء نحو 600 شخص في ثماني بلديات تقع على مقربة من الحدود مع إسبانيا، وذلك خشية حدوث فيضانات.
ووضعت 23 منطقة تقع في جنوب غرب فرنسا وجبال الألب وشمال البلاد والبيرينيه المطلة على المحيط الأطلسي في حالة تأهب خشية تعرضها لرياح عاتية وفيضانات، في حين ضربت رياح تجاوزت سرعتها 200 كلم في الساعة جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط.
ودعت السلطات منظمي فعاليات رياضية في عدد من هذه المناطق إلى إلغائها.
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