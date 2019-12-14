كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق النيابة السودانية على إيداع "البشير" مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بتهم الفساد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدت النيابة العامة السودانية، مساء اليوم السبت، بتعليقها على الحكم بإيداع الرئيس المعزول عمر البشير مؤسسة إصلاحية لمدة عامين بتهم الفساد.

وقالت النيابة العامة السودانية: إن "عددا آخر من القضايا بانتظار عمر البشير، من بينها القتل العمد وجرائم ضد الإنسانية"، مضيفة إن "البشير تحول من متهم إلى مدان، ويخضع بالتالي إلى لوائح وأنظمة السجون رمزية إدانته تشير إلى الطريقة، التي كانت تدار فيها أموال الدولة".

وجاء في بيان النيابة "سلوك هيئة دفاع البشير أثناء النطق بالحكم مرفوض"، وكانت هيئة الدفاع شككت بالظروف السياسية المحيطة بالمحاكمة.

هذا ودانت محكمة سودانية، في وقت سابق من اليوم، البشير بالفساد وحيازة مبالغ بالعملة الأجنبية بصورة غير مشروعة، وقضت بإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين.

وقضت المحكمة الجنائية بمصادرة المبالغ المالية موضوع الدعوى، وذلك عقب إصدارها حكم بالسجن 10 سنوات ضد البشير في الفساد المالي.

لكن المحكمة، وفي نفس الجلسة، أسقطت حكم السجن عن البشير لتجاوزه السبعين عاما، وقررت إخضاعه للإقامة في دور الرعاية الاجتماعية لمدة عامين، في القضية التي عرفت باسم "الثراء الحرام والتعامل بالنقد الأجنبي".

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وقال القاضي، الذي ترأس المحكمة إنه تقرر إيداع البشير مؤسسة الإصلاح الاجتماعي وليس السجن نظراً لكبر سنه، وأمر القاضي أيضا بمصادرة ملايين من اليورو والجنيه السوداني عُثر عليها في مقر إقامة البشير بعد الإطاحة به.

ومن داخل قفص الاتهام، تابع البشير الذي ظهر في جلباب تقليدي أبيض وعمامة النطق الحكم، اليوم.

وبدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول جلستها، في وقت سابق من صباح اليوم، وسط إجراءات أمنية مشددة شهدتها العاصمة الخرطوم، وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعة من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورط فيها.

والبشير مطلوب أيضاً لدى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرتي اعتقال بحقه في عامي 2009 و2010 لتهم تتعلق بجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإبادة جماعية في منطقة دارفور السودانية، وأقيمت عدة قضايا أخرى في السودان ضد الرئيس السابق.

وفي مايو، اتُهم البشير بالتحريض والضلوع في قتل المتظاهرين وجرى استدعاؤه، الأسبوع الماضي، لاستجوابه في دوره في الانقلاب العسكري الذي وقع عام 1989 وأتى به إلى السلطة.

كما يذكر أن الجيش في السودان أطاح بالبشير، في أبريل الماضي، بعد أن استمرت لشهور احتجاجات حاشدة على حكمة الذي دام لثلاثة عقود.